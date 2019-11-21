Bayburt'ta bir evde yangın! 2'si çocuk 1 engelli vatandaş hayatını kaybetti 21.11.2019 14:36

Bayburt merkeze bağlı Maden Köyünde bir evde çıkan yangında 2’i çocuk biri engelli vatandaş 3 kişi hayatını kaybetti. Yangına müdahale devam ediyor.

Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden Köyünde saat 10.30'da 2 katlı evde yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangında, ikisi çocuk biri engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bayburt Valiliği, yangınla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilerek şu ifadeler yer aldı:

"Rıdvan Beyaz'a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz'ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir ve Ecrin Beyaz hayatını kaybetmiştir.

Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Maden Köyü'ne ivedilikle itfaiye, 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başlanmış ve söndürme çalışmalarına an itibariyle devam edilmektedir.

Olayın haber alınmasının 3'üncü dakikasında 112 ekipleri, 15'inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale çalışmalarına başlamıştır.

Baba Rıdvan Beyaz ve Anne Halime Beyaz yapılan müdahaleler sonucu yangından çıkarılıp Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.

Ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek çalışmalara nezaret etmişlerdir."