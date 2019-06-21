Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 23 Haziran öncesi flaş açıklamalar 21.06.2019 00:53

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında A Haber spikeri Salih Nayman, Işıl Açıkkar ve Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya ve televizyon ortak yayınında A Haber spikeri Salih Nayman, Işıl Açıkkar ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaretine ilişkin, "Vali demek ne demek? Cumhurbaşkanının o ildeki vekili demektir, milletin o ildeki vekili demektir. Siz bir valiye 'it' derseniz, kusura bakmayın bunu kimse yemez. Ben de bir Cumhurbaşkanı olarak valime sahip çıkmak durumundayım, onu yedirtmem." dedi. Başkan Erdoğan, İmralı'dan HDP'ye yapılan tarafsızlık çağrısını yorumladı, "Teröristbaşı Öcalan ile Selahattin Demirtaş noktasında ciddi bir iktidar mücadelesine doğru kayma var." şeklinde konuştu. Öte yandan "Bizde etnik milliyetçilik yok. Düşünce ve inanç özgürlüğü noktasında sıkıntımız yok. Kimse etnik bir dayatmanın içerisine girmesin" diyen Erdoğan "Şırnak'ta seçimi kazandık. İnanıyorum ki bu arkadaşımız da Şırnak'ta çok başarılı olacak. Aynı şekilde Şanlıurfa'nın bütün ilçeleri neredeyse, bir tanesi hariç hepsi AK Partili. Bu bir sinyal veriyor. Şu anda Gaziantep, Şanlıurfa Güneydoğu değil mi? Buraların açık ara birinci partisi AK Parti. Kahramanmaraş, Erzurum, Malatya'da da AK Parti'nin açık ara önde olduğunu görürsünüz. Özgürlük noktasında bizim bir sıkıntımız yok. Batı konuşuyor. Gitsin Akdamar adasına baksın. Oradaki kiliseyi biz yaptık. Fener'de Bulgar kilisesi vardır, demir kilise denir, onu aynı şekilde biz yaptık. Sayın Merkel benden rica etti, Tarsus'ta onların bir kilisesi vardı onu da biz yaptık." ifadelerine yer verdi.