Başkan Erdoğan Suriye operasyonunu başladığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o açıklama

BARIŞ PINARI HAREKATI BAŞLAMIŞTIR

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

TÜRK JETLERİ TERÖR UNSURLARINI VURUYOR

Öte yandan Türk jetleri Suriye'deki terör unsurlarını hedef almaya başladı.

Reuters, terör örgütü YPG/PKK'ya ait mühimmat depolarının vurulduğunu duyurdu.

30 KM DERİNLİĞE KADAR TERÖRİST TEMİZLİĞİ YAPILACAK

Türkiye'nin hedefi Fırat'ın doğu kıyısından başlayarak Irak'a kadar uzanan 460 kilometrelik sınır hattında 30 kilometrelik derinlik. Yani yaklaşık 14 bin kilometrekarelik bir alan teröristlerden temizlenmiş olacak.

Operasyonla teröristlerin bölgeden temizlenmesi ve güvenli bölgenin kurulması hedefleniyor.

Peki bölge teröristlerden temizlenince sığınmacılar Suriye'ye nasıl geri dönecek, nasıl iskan edilecek?

SURİYE'NİN KUZEYİNDE SIĞINMACILAR İÇİN 10 BÖLGE VE 140 KÖY KURULACAK

Plana göre Suriye'nin kuzeyinde Ayn El Arap olarak bilenen Kobani'den Derik'e kadar olan bölgeye 1 milyon kişi yerleştirilecek. Burada öncelikle 10 bölge ve 140 köy kurulacak. Köy merkezleri ile 20 köyü kapsayacak. Bölgelerde 30'ar bin, köylerde ise 5'er bin kişi iskan edilecek.

Ayn El Arab'dan Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'a kadar olan bölgede 1 bölge, 7 köy kurulacak. Burada 65 bin kişi yaşayacak.

Tel Abyad ile Rasulayn arasında 3 bölge ve 63 köy oluşturularak 405 bin kişi yerleştirilecek.

Rasulayn'dan Derik'e kadar ise 6 bölge, 70 köy kurulacak ve 530 bin kişinin iskanı sağlanacak.

ANKARA, GÜVENLİ BÖLGE'NİN MALİYETİNİ FONDAN KARŞILANMASINI ÖNERİYOR

Plan için ihtiyaç duyulan arazi 9 bin 260 hektar. Mevcut arazi ise 16 bin 191 hektar. Türkiye, söz konusu bölgeye yapılacak yatırımın uluslararası fondan karşılanmasını istiyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TEHDİTLERİNİ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güvenli bölge planına ilişkin şunları kaydetmişti;

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditlerini daha fazla kabullenmemiz mümkün değil.

Niyetimiz ilk etapta 30 kilometre derinliğinde ve 480 kilometre uzunluğunda bir barış koridoru tesis ederek uluslararası toplumun burada iki milyon Suriyelinin iskanını sağlamaktır.

Bu bölgenin derinliğini Deyrizor Rakka hattına indirebilirsek ülkemizden Avrupa'dan ve tüm dünyanın diğer bölgelerinden kendi topraklarına geri dönecek Suriyeli sayısını 3 milyona kadar çıkartabiliriz.

Bu güvenli bölgede mültecileri çadır kentlerden çıkarıp konteyner kentlerden çıkarıp buraya yerleştirebiliriz.

BAŞKAN ERDOĞAN, KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ VE AKŞENER'İ ARAYARAK BİLGİ VERDİ

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.