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Başkan Erdoğan'dan: Unutmayın bu ülkede Sisiler var

18.06.2019 18:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip Mursi için düzenlenen gıyabi cenaze namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de de Mısır'daki darbeci zihniyetin benzerleri olduğuna dikkat çeken Erdoğan,"Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz." dedi.


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