Başkan Erdoğan'dan rektörlere uyarı! 18.09.2019 12:55

Akademik Yıl Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rektör atama kriterlerini çok daha yükseğe çıkartarak adayları akademik ve idari bakımdan çok sıkı bir inceleme sürecinden geçireceğiz. Bazı üniversitelerimiz istediğimiz yere ulaşamamış noktada. Rektörlerimizden çok daha fazla gayret bekliyorum." ifadelerini kullandı.