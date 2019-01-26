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Başkan Erdoğan'dan Kuzey Irak'taki saldırıyla ilgili sert açıklama: Uçaklarımız kalkınca dağıldılar!

26 Ocak 2019, Cumartesi

Başkan Erdoğan Gaziantep'te AK Parti İl Başkanlığı teşkilat yemeğinde konuştu. Erdoğan, Irak'ın kuzeyine yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Bugün yine Irak tarafında bir yanlış yapmak istediler. Uçaklarımız, silahlı insansız hava araçlarımız kalktı, hepsi dağılma durumunda kaldı." ifadelerini kullandı.


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