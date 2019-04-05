Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti hakkında sert sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı Anıtkabir ziyaretini sert sözlerle eleştirdi. Mazbatasını almadan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatını kullanan İmamoğlu'na "Anıtkabir'in protokol işlemlerinden haberi yok." dedi.
Cuma Namazı sonrası basın mensuplarına flaş açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun usulüne aykırı davrandığı Anıtkabir ziyaretiyle ilgili tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Anıtkabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyfendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde, bir defa Anıtkabir'in protokol işlevi nedir, bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar, onlar da yanlış kılavuzluk yaptılar ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Belediye başkanlığı mazbatanı alırsın, eyvallah." ifadelerini kullandı.
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