Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Güngören'de konuştu

Başkan Erdoğan'dan Güngören'de konuştu

30.03.2019 16:07

Başkan Erdoğan Güngören'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan, '' Şimdiye kadar sizin emanetinizi yere düşürmedik. Zalimler karşısında eğilmeyecek bükülmeyecek ve meydanları bırakmayacağız. Daha fazla mesai harcayarak milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturduk ve buluşturacağız.'' dedi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları