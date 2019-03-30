Başkan Erdoğan'dan Güngören'de konuştu 30.03.2019 16:07

Başkan Erdoğan Güngören'de coşkulu kalabalığa hitap etti. Başkan Erdoğan, '' Şimdiye kadar sizin emanetinizi yere düşürmedik. Zalimler karşısında eğilmeyecek bükülmeyecek ve meydanları bırakmayacağız. Daha fazla mesai harcayarak milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturduk ve buluşturacağız.'' dedi.