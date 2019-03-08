Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında önemli açıklamalar 08.03.2019 20:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çekirdek aileye döndük. Birileri buna bile tahammül edemiyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çabalıyor. " dedi.