Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Çekirdek aileye döndük. Birileri buna bile tahammül edemiyor. Böyle bir felakete asla izin vermeyeceğiz. 3 çocuk tavsiyemi özel hayata müdahale gibi göstermek için çabalıyor. " dedi.
Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında önemli açıklamalar08.03.2019 20:45
- Başkan Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında önemli açıklamalar
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