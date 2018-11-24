Başkan Erdoğan'dan 17. MÜSİAD Expo Töreni'nde önemli açıklamalar 24 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 17. MÜSİAD Expo'nun kapanış töreninde konuştu. Türkiye'nin AK Parti döneminde yaptığı atılımları tek tek anlatan Erdoğan; "Tarihi yatırımlara imza attık" dedi. Ayrıca Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun sağlık alanı ile ilgili asılsız iftiralarına yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CNR Expo Fuar Merkezi'nde MÜSİAD EXPO Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2023 hedeflerini sıralarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "Siyaset yalan söyleme sanatı değildir." sözleriyle eleştirdi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemiz, iş birliği halinde olduğu şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor. MÜSİAD işte bu farkı projeleriyle dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en özel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir.

DÜNYADA 13'NCÜ SIRADA YER ALIYORUZ

Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibariyle milli gelirde dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz.

TURİZMDE REKOR KIRDIK

Turizmde tarihi rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir ara 130 milyar dolara çıkmıştı. Son dönemde dalgalanma sebebiyle gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik 2013 yılında Mayıs sıfırlamak itibariyle defteri kapattık.

TARİHİ YATIRIMLARA İMZA ATTIK

Ekonomide gelen bu genel ilerleme yanında temel hizmet alanında tarihi yatırımlara imza attık. Eğitim altyapısındaki eksiklikleri kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan, 120 milyarın üzerine çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

UTANMADAN HASTANELERİMİZDE AMELİYAT YAPILMADIĞINDAN BAHSEDİYOR

Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika sağlık sigortasını halledememiştir. Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz. Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in SGK'nın başında olduğu dönemde bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapılarında biz de yaşadık. Bu zat çıkmış utanmadan sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftira ise bunda. Gece başka yatıyor, gündüz başka kalkıyor. Böyle bir adam.

SİYASET YALAN SÖYLEME SANATI DEĞİLDİR

Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır. Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine, doktor sayımızı 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastanelerimizde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.

VATANDAŞLARIMIZA İLAVE HAK ARAMA YOLLARI AÇTIK

Adalet teşkilatımızı en iyi hizmeti temin etmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Temel kanunlarımızı baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. AYM'ye bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.



GÜCÜMÜZÜ ÇOK FARKLI SEVİYEYE YÜKSELTTİK

Gören gözler maalesef görmüyor. Kulaklar duymuyor. Dil hakikati söylemiyor. Demiryollarında ülkemizi daha önce örneği olmayan, yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatmaya başladık. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı sayesinde bu sektördeki gücümüzü çok farklı seviyeye yükselttik. Enerji alanında kalkınmanın temel unsuru olan enerjide kurulu gücümüzü 32 bin megavattan 88 bin megavata yükselttik.