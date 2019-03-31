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Başkan Erdoğan'a Üsküdar'da sevgi seli

31.03.2019 16:01

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na kullandı. Başkan Erdoğan, oy kullanma işleriminin ardından okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.


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