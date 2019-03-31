Başkan Erdoğan'a Üsküdar'da sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na kullandı. Başkan Erdoğan, oy kullanma işleriminin ardından okul bahçesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı.
Başkan Erdoğan'a Üsküdar'da sevgi seli31.03.2019 16:01
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