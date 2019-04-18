Başkan Erdoğan: YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir! Niye rahatsız oluyorsunuz? 18.04.2019 13:33

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkez Hizmet Binası açılışında konuştu. Başkan Erdoğan, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlarla ilgili olarak "Her türlü siyasi parti geçmişten bugüne bu tür hak arama mücadelesini vermiştir. Olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz? YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam" ifadelerini kullandı.