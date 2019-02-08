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Başkan Erdoğan Sivas’ta

08.02.2019 14:06

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerin ilk mitingini, Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümünde Sivas'ta gerçekleştirmek üzere kente geldi.


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