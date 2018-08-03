Yol Durumu

Başkan Erdoğan şanlı ecdadımızı böyle andı

03 Ağustos 2018, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 100 günlük eylem planını açıkladı.

Ekonomiden sanayiye, eğitimden spora, sağlıktan teknolojiye, emeklilerden atama bekleyen öğretmenlere 100 günde yapılacak olan 400 projeyi bir bir sıralayan Başkan Erdoğan, konuşmasında bizlere bu toprakları bizlere ebedi vatan olarak bırakan şanlı ecdadı da anmayı unutmadı...

İşte Başkan Erdoğan'ın ecdadımızı andığı o anlar...
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