Başkan Erdoğan şanlı ecdadımızı böyle andı03 Ağustos 2018, Cuma
Ekonomiden sanayiye, eğitimden spora, sağlıktan teknolojiye, emeklilerden atama bekleyen öğretmenlere 100 günde yapılacak olan 400 projeyi bir bir sıralayan Başkan Erdoğan, konuşmasında bizlere bu toprakları bizlere ebedi vatan olarak bırakan şanlı ecdadı da anmayı unutmadı...
İşte Başkan Erdoğan'ın ecdadımızı andığı o anlar...
- Vampir kelebekler İstanbul'u istila etti
- Başkan Erdoğan şanlı ecdadımızı böyle andı
- Süleyman Soylu ile Berat Albayrak düşman çatlattı
- Erdoğan'dan gençliğe müjde
- Başkan Erdoğan'dan döviz mesajı
- Erdoğan: Kanal İstanbul'a 2 butik şehir kurulacak
- Erdoğan'dan emeklilere müjde!
- Başkan Erdoğan: Savunmada 48 yeni projemiz var
- Başkan Erdoğan: 100 günde binin üzerinde proje yapılacak
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