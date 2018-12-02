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Başkan Erdoğan Paraguay'da

02 Aralık 2018, Pazar

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 18.15'te Paraguay'ın başkenti Asuncion'a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı Benitez tarafından törenle karşılandı. .


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