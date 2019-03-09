Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geldiği Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti.
Başkan Erdoğan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti09.03.2019 17:00
- Başkan Erdoğan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti
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