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Başkan Erdoğan kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı ziyaret etti

09.03.2019 17:00

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geldiği Elazığ'da kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'yı evinde ziyaret etti.


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