Adana merkezli 11 ilde "Şimşekler" suç örgütüne dev operasyon: Şafak baskınında 64 gözaltı!
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini yurt dışında firari bulunan Halim Şimşek'in yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aylar süren takibin ardından 12 Eylül 2026'da gerçekleştirilen baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alınırken; cinayet, haraç ve el bombalı eylemlerle anılan örgütün 10 şirket ile çok sayıda taşınmaz ve aracına el konuldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel