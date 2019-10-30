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Başkan Erdoğan ''Asker selamından korkacak kadar zavallılar'' deyip askere selam çaktı

30.10.2019 13:25

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporcuların sevinç gösterileri esnasında asker selamı vermesine tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi. Başkan Erdoğan, ''Bunlar askerimizi selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bunların durumu bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk sporcuların sevinç gösterileri esnasında asker selamı vermesine tepki gösterenlere sert sözlerle yüklendi.

Başkan Erdoğan, ''Bunlar askerimizi selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Bunların durumu bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Selamımıza ara vermeyeceğiz. Selam tüm Mehmetçiğimize diyeceğiz yolumuza devam edeceğiz.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salonda büyük alkış aldı.

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