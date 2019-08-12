Başkan Erdoğan AK Partililere telefondan seslendi: Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz 12.08.2019 14:32

AK Parti'deki bayramlaşma sırasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon bağlantısı yaptı. Başkan Erdoğan da telefon üzerinden partililere hitap etti. Erdoğan, “Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki, bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen bayramlaşma törenine telefonla bağlandı. Partililere seslenen Erdoğan, "Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok önemli. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar şükretsek az." diye konuştu.

KARDEŞLİĞİMİZİ BİZ BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Başkan Erdoğan, Bu bayram vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. " ifadelerini kullandı.

BU KONGRELERDEN ÇOK DAHA GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ

Erdoğan, "Önümüzde belde, ilçe, il kongreleri ve ardından da büyük kongre var. Bütün bu kongrelerle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e böyle hazırlanacağız" sözlerini kullandı.

SARIEROĞLU DA KONUŞMA YAPTI

Bayramlaşma programında bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise, "Zor bir coğrafyadayız. Yaşanan gelişmeler bölgemizde, dünyada hepinizin malumu. Bu süreçlerde bugüne kadar nasıl dik durduysak, ülkemizin kendi çizdiği yolda yol yürümeye devam ettiysek aynı şekilde devam edeceğiz. Son bir yılda ekonomik anlamda geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan bir saldırıyla, 15 Temmuz'un ekonomik versiyonuyla karşı karşıya kaldık. Güçlü bir irade ortaya koyarak, yetkin bir ekonomi yönetimiyle ve geçmişten gelen o istikrarlı, güçlü yapımızın da etkisiyle saldırıları püskürtmeyi başardık. Faizler iniyor inmeye devam edecek, enflasyon rakamları iniyor inmeye devam edecek" dedi.