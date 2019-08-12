Başkan Erdoğan’dan Mehmetçik’e bayram mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da 2018'de annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret ederek, buradaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Soylu, Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi'nde telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, bayramını kutladığı güvenlik güçlerine hitaben şu ifadeleri kullandı: "Değerli kardeşlerim, yüksek komuta kademesi, gerekse de er, erbaş bütün sevgili gençler, şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerin Kurban Bayramı'nı bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Bulunduğunuz yer bir şehadete yürüyüş makamıdır. Sizlerin bu vatan topraklarında 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır' anlayışıyla görev yaptığınıza inanıyorum. Sağ olun, var olun."
TEBRİK TELEFONU
ERDOĞAN, Katar Emiri Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pakistan Başbakanı Han ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşerek bayramlaştı.
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