Başkan Erdoğan’dan Mehmetçik’e bayram mesajı

Bakanı Süleyman Soylu,'da 2018'de annesiyle şehit düşen'nın isminin yaşatıldığı üs bölgesini ziyaret ederek, buradaki güvenlik güçlerinin bayramını kutladı. Soylu,'nde telefonla'ı aradı. Erdoğan, bayramını kutladığı güvenlik güçlerine hitaben şu ifadeleri kullandı: "Değerli kardeşlerim, yüksek komuta kademesi, gerekse de er, erbaş bütün sevgili gençler, şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerin Kurban Bayramı'nı bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum.Katar Emiri Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Pakistan Başbakanı Han ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşerek bayramlaştı.