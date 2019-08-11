Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.08.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 22:18

Son dakika: Başkan Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı

Başkan , dolayısıyla Katar Emiri, Özbekistan, İran, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı, Suudi Arabistan Kralı ve Kuveyt Emiri ile görüştü. Başkan Erdoğan ve liderler görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

Başkan Erdoğan, liderlerle bayramlaştı

Başkan , dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderler görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başkan Erdoğan, dünya liderleri ile bayramlaştı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri