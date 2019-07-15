Başkan Erdoğan 15 Temmuz Şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu 15.07.2019 13:37

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma programları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na çelenk bıraktı. Törenin ardından Beştepe Millet Camii’nde Hatm-i Şerif Merasimi'ne katılan Erdoğan, Kuran-ı Kerim okudu.

15 Temmuz'un üçüncü yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.



Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk koydu.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN KURAN-I KERİM TİLAVETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen Hatim-i Şerif merasiminde Kur'an-ı Kerim okudu.