Hızlı trende 2028 vizyonu: 27 il birbirine bağlanacak

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 12:40

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin çeyrek asırlık döneminde demir yoluna yapılan vizyoner yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Uraloğlu, "Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye ulaştırdık. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın ise 8'inci ülkesi konumunda olduğunu belirterek, "Hızlı trenlerimizle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşıdık. Demir yollarımızı Türkiye'nin ulaşım sisteminin yeniden güçlü bir parçası haline getirdik." dedi.

"DEVRALDIĞIMIZ BÜTÜN DEMİR YOLU AĞINI YENİLEDİK"



Yalnızca yeni demir yolu hatları inşa etmekle kalmadıklarını vurgulayan Uraloğlu, mevcut altyapının da kapsamlı bir dönüşümden geçtiğini ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Devraldığımız bütün demir yolu ağını yeniledik ve modernize ettik. Hatlarımızın yüzde 61'ini sinyalli, yarısından fazlasını elektrikli hale getirerek mevcut altyapımızı dünya standartlarında bir demir yolu ağına dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

"DOĞRUDAN HIZLI TRENLE BAĞLANAN İL SAYIMIZI 11'DEN 27'YE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Yeni hızlı tren ve demir yolu yatırımlarının Türkiye genelinde devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, "Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla gibi hatlarımızın yapımlarını sürdürüyoruz." dedi.

HEDEF 2028'E KADAR 27 İL



Uraloğlu, hızlı tren ağını genişletmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.