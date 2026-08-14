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Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi

Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi

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Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yürütülen operasyonun ardından Türkiye'ye iade edildi.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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