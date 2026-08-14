CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2026 15:03
Facebook
X
NSosyal
Linki Kopyala
Yazı Boyutu
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yürütülen operasyonun ardından Türkiye'ye iade edildi.
SONRAKİ HABER
Hızlı trende 2028 vizyonu: 27 il birbirine bağlanacak
Hasan Demir
Takvim.com.tr
Haber
Bunlar da Var
02:32
Beyoğlu'nda motosikletli saldırganlar marketi kurşunladı: O anlar kamerada
14.08.2026
Cuma
02:50
Boşanma aşamasındaki mimar cinnet geçirdi! Villayı ve lüks aracını ateşe verip intihar etti
14.08.2026
Cuma
00:35
Diyarbakır Çınar'da acı kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
14.08.2026
Cuma
00:13
Boşanma haberleri sonrası ilk paylaşım! Deniz Baysal set arkadaşlarıyla moral depoladı
14.08.2026
Cuma
CANLI YAYIN