Barzani yandaşı kadın: Gavat Amerika neredesin

Barzanici yandaşlarının Kerkük isyanı Irak ordusunun Kerkük'ü alması ve sonrasında Erbil sınırına kadar dayanmasının ardından Barzani yandaşları isyan bayrağını çekti.
Barzani yandaşı kadın: Gavat Amerika neredesin22 Ekim 2017, Pazar
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yandan yandann .vur patlasın peşmerge kaçsın
ŞEREFSİZLER SİZİN ALLAH INIZ ABD, ALMANYA GALİBA ,İŞTE BÖYLE ŞAPA OTURURSUNUZ , PİSLİK İMANSIZLAR TOPLULUĞU
Amerika ile ortak is yapan sonunda sefilleri oynar...
annem abd' ye fazla güvenme .bak sonra üzülüyorsun, kendinide bu kadar harab etme
bunlar hain kendilerini abd.ne ab.ne satmışlar zannediyorlarki gelecekler kürtler için savaşıp toprakları kürtlere verecekler bunlar acı çekmediler ırakta suriyede binlerce zavallı mazlum insanların kanlarına girdiler bunlar ise seyrettiler zannettilerki 4 ülkeden toprak alıp kürtlere verecekler bunlar ders alırmı vallahi almaz hain hainliğini her zaman yapar bunların genlerinde var.
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