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Barzani yandaşı kadın: Gavat Amerika neredesin

22 Ekim 2017, Pazar

Barzanici yandaşlarının Kerkük isyanı Irak ordusunun Kerkük'ü alması ve sonrasında Erbil sınırına kadar dayanmasının ardından Barzani yandaşları isyan bayrağını çekti.

YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ohh ohh ohh ohh

yandan yandann .vur patlasın peşmerge kaçsın

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cevapla 22.10.2017 17:29
GERİZEKALILAR, GERİZEKALILAR,

ŞEREFSİZLER SİZİN ALLAH INIZ ABD, ALMANYA GALİBA ,İŞTE BÖYLE ŞAPA OTURURSUNUZ , PİSLİK İMANSIZLAR TOPLULUĞU

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cevapla 22.10.2017 15:18
insan insan

Amerika ile ortak is yapan sonunda sefilleri oynar...

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cevapla 22.10.2017 12:57
tımarcı tımarcı

annem abd' ye fazla güvenme .bak sonra üzülüyorsun, kendinide bu kadar harab etme

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cevapla 22.10.2017 12:52
misafir misafir

bunlar hain kendilerini abd.ne ab.ne satmışlar zannediyorlarki gelecekler kürtler için savaşıp toprakları kürtlere verecekler bunlar acı çekmediler ırakta suriyede binlerce zavallı mazlum insanların kanlarına girdiler bunlar ise seyrettiler zannettilerki 4 ülkeden toprak alıp kürtlere verecekler bunlar ders alırmı vallahi almaz hain hainliğini her zaman yapar bunların genlerinde var.

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cevapla 22.10.2017 11:59
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