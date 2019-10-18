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Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'nin mobese merkezi basıldı!

18.10.2019 12:52

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn’a giren Suriye Milli Ordusu, hain terör örgütü PKK/YPG’nin mobese merkezini bastı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.


YPG/PKK'nın Resulayn'da bulunan MOBESE merkezi, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından basıldı. Görüntülerde, YPG'lilerin, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıkları görüldü.

APAR TOPAR KAÇTILAR
SMO askerleri, YPG/PKK'nın Resulayn'daki çeşitli bölgeleri kameralarla izledikleri MOBESE merkezi basıldı. SMO'nun yayınladığı görüntülerde merkezle ilgili bilgi veren asker, YPG/PKK terör örgütü mensuplarının, merkezde bulunan ekipmanları da alarak kaçtıklarını söyledi. SMO askeri, ekipmanların bulunduğu panellerin üzerindeki yazıları okuyarak, YPG/PKK'nın sokakları, kavşakları, otobüs duraklarını, restoran ve dükkanların yanında Resulayn ve Haseke otobüs garajlarını da güvenlik kameralarıyla izlediklerini söyledi.

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