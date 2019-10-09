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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'daki camilerde sela okundu

09.10.2019 20:58

Türkiye Fırat’ın doğusunda kurulmak istenen terör koridoruna ölümcül darbeyi vuracak olan Barış Pınarı Harekatı’nı Başkan Erdoğan’ın emri ile başlattı. Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.


Diyanet İşleri Başkanlığının talimatıyla Barış Pınarı Harekatı için İstanbul'daki camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na Diyanet İşleri Başkanlığından da destek geldi.

Verilen talimatla İstanbul'daki tüm camilerde yatsı ezanı öncesi sela okundu.

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