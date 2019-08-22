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Bakan Pakdemirli: THK ana muhalefetin oyuncağı olmuş

22.08.2019 10:40

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın söndürme uçağı tartışmasında ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefetin oyuncağı olmuş" dedi.


İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

"THK ANA MUHALEFETİN OYUNCAĞI OLMUŞ"
"Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'ya 1 lira borcum yok. Benim teşkilatım bu uçaklarla uçmak istemiyor. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor."

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