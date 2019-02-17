Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden İzmir'de gerçekleştirdiği programın genel bir özetini gösteren video paylaştı. Görüntülerde Bakan Albayrak'a yönelik İzmir halkının gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor.
Bakan Albayrak'tan İzmir paylaşımı17.02.2019 00:26
- Bakan Albayrak'tan İzmir paylaşımı
- Cumhurbaşkanlığı'nın desteğiyle sığınmacılarla hazırlanan tasarımlar Londra’da sunulacak
- İYİ Parti FETÖ'cü İdris Naim Şahin'i böyle duyurmuş
- Çoban kılığına giren YPG'liler katliam yapıyor!
- CHP'li Özgür Özel'in "tanzim satış"a yönelik provokasyonu elinde patladı
- Zincir marketlerden toptan fiyatına fırsatçılık!
- Başkan Erdoğan'dan Ataşehir'de önemli açıklamalar
- Türkiye'nin en pahalı yolu
- Bakan açıkladı: Gübre ve tohumda da tanzim satış geliyor
- Burak Özçivit Sevgililer Günü'nü eşi Fahriye Evcen yerine hayranlarıyla kutladı
- 10 yıl çalışana emeklilik ve tazminat
- Manisa'da gol sesi çıkmadı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.