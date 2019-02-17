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Bakan Albayrak'tan İzmir paylaşımı

17.02.2019 00:26

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden İzmir'de gerçekleştirdiği programın genel bir özetini gösteren video paylaştı. Görüntülerde Bakan Albayrak'a yönelik İzmir halkının gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekiyor.


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