Bakan Albayrak: Vergi sistemi daha adil olacak 10 Ağustos 2018, Cuma

Vergi sistemi ile ilgili ciddi dönüşüm süreci olacağını belirten Bakan Albayrak, “Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacak. Dolaylı ve dolaysız vergi...” ifadelerini kullandı.