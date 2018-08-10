Bakan Albayrak: Vergi sistemi daha adil olacak

Vergi sistemi ile ilgili ciddi dönüşüm süreci olacağını belirten Bakan Albayrak, “Daha adil bir vergi sistemi oluşturulacak. Dolaylı ve dolaysız vergi...” ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak: Vergi sistemi daha adil olacak10 Ağustos 2018, Cuma
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