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Bakan Albayrak açıkladı: Faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu

15.02.2019 11:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor. Ocak ayı, bütçe fazlasını, bütçe gelirlerini ve faiz dışı fazlayı önemli oranda artırdığımız bir ay oldu." dedi.


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