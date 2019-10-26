Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Bunun sonu iyi olmaz 26.10.2019 13:38

Canlı yayında açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu için "Başka ülkedeki toplumsal harekete özenerek Türkiye’de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamalarını hedef alan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



(Kemal Kılıçdaroğlu) Salı günü yapmış olduğu grup toplantılarını özel bir odanını içinde kendisi için hazırlatıp baştan sona dinlemeli. Burada neler söylemek istediğini kendi kendine ayıklamalı.



Son günlerde bazı ülkelerde toplumsal hareketler oluşuyor. Şili'de ve Lübnan'da olduğu gibi. Bunların hepsi iktidara karşı bir toplumsal hareket başlatmaya çalışıyor. Şimdi bu toplumsal hareketi başlatma yeteneği, cesareti, kadrosu Kemal Kılıçdaroğlu'nda yoktur. Onun için bir başka ülkedeki toplumsal harekete özenerek Türkiye'de iktidar değişikliği yapacağına inanıyorsa bunun sonu iyi olmaz. Kendisi en büyük zararı görür.