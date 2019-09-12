Bahçedeki kuru otları yakmak isterken evini yaktı 12.09.2019 21:28

Erzincan'da bir kişi, bahçesindeki kuru otları yakmak isterken evinin yanmasına neden oldu. Köyde paniğe yol açan yangın itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale geldi.