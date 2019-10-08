ATV Diriliş Osman 1. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2019 Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? 08.10.2019 16:59

Diriliş Osman'ın 1. sezonu heyecanla bekleniyor. Atv'de izleyici karşısına çıkacak Diriliş Osman'ın 1. sezonu ile ilgili seyirciler araştırmalarını sürdürüyor. Burak Özçivit'in başrolünde olacağı dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Peki, Diriliş Osman 1. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2019 Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor?

Diriliş Osman 1. sezon fragmanı yayınlandı mı? 5 sezon boyunca TRT 1'de ekranlara gelen Diriliş Ertuğrul final bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Diriliş Osman adıyla devam edecek serinin 1. sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Osman Gazi karakterini canlandıracak Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Peki, ATV Diriliş Osman 1. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 2019 Diriliş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

DİRİLİŞ OSMAN 1. SEZON 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Diriliş Osman 1. sezonuyla Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizinin 1. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Önümüzdeki günlerde görücüye çıkacak 1. sezon fragmanı ile dizinin ne zaman başlayacağına dair sorular da yanıt bulacak.

Dizinin 1. sezon fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİRİLİŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Diriliş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Diriliş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

BURAK ÖZÇİVİT'İN YANINA SÜRPRİZ İSİM: ÖZGE TÖRER

Diriliş Osman'ın başrolünü oynayacak Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı merak konusu oldu. Daha önce Malhun Hatun'u Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı konuşulmuştu. Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek kadın başrol oyuncusu için birçok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Özge Törer'in ismi konuşuluyor. Ancak, Özge Törer'in Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı henüz belli değil. Resmi açıklama geldiğinde Malhun Hatun'u kimin canlandıracağı netlik kazanacak.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer 20'li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanan Özge Törer şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda yüzmeyi ve ata binmeyi çok sevmektedir.