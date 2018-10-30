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Antalya'da keşif uçağı düştü: 2 ölü

30 Ekim 2018, Salı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde keşif uçağı düştü. 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.


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