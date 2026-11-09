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İzmir Aliağa'daki HABAŞ Fabrikası'nda patlama: 10 ölü, 15 yaralı

İzmir Aliağa'daki HABAŞ Fabrikası'nda patlama: 10 ölü, 15 yaralı

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada 10 kişi hayatını kaybetti, 4'ü ağır 15 kişi yaralandı. Patlamanın ardından enkaz altında kalan 4 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ALİAĞA'DAKİ HABAŞ FABRİKASINDA PATLAMA

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda şiddetli patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, patlamada 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Elban, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

4 KİŞİNİN ENKAZ ALTINDA OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Vali Elban, sahadaki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Elban, 4 kişinin enkaz altında olduğunun değerlendirildiğini ve bu kişilerin durumunun netleşmesine kadar arama kurtarma çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Sahanın çok büyük ve çok sayıda malzemenin bulunduğu bir alan olduğunu belirten Elban, arama çalışmalarının son nokta ve son yer kontrol edilene kadar titizlikle sürdürüleceğini ifade etti.

ÜRETİM BANDI DEĞİŞİM SIRASINDA

Vali Elban, fabrikanın üretim bandının üretimde olmadığı, bir değişim sırasında bulunduğu bilgisini paylaştı.

Elban, o bölgede çalışacak kişi sayısının 300'ün üzerinde olması gerekirken yaklaşık 200 kişinin bulunduğunun ifade edildiğini belirtti.

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLADI

Patlamanın ardından adli ve idari süreçlerin başlatıldığı bildirildi.

Vali Elban, idari sürecin ilgili bakanlıklarda başladığını ve devam ettiğini söyledi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından henüz gözaltı konusunda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını belirten Elban, adli sürecin devam ettiğini aktardı.

Elban, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile millete başsağlığı diledi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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