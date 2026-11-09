HABAŞ’ta patlama: İşçi yakınları tesis önünde sinir krizi geçirdi

Giriş Tarihi: 09 Kasım 2026 16:34

HABAŞ'TA PATLAMA: İŞÇİ YAKINLARI TESİS ÖNÜNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından işçi yakınları tesis önüne geldi. Acı haberleri alan bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi yaşadı.

HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinin bulunduğu Bozköy Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi.

PATLAMANIN ARDINDAN YANGIN ÇIKTI

Patlamanın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendiriliyor.

Patlamanın ardından tesiste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

İŞÇİ YAKINLARI TESİS ÖNÜNE GELDİ

Patlamayı haber alan işçi yakınları, yakınlarının durumunu öğrenmek amacıyla fabrika önüne geldi.

Acı haberlerin ardından bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi yaşadı. Polis ve jandarma ekipleri, fenalık geçiren vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri de sürüyor.

BAZI KİŞİLER BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI

Hastane önünde vatandaşlara seslenmek isteyen bir kişi ile yaşananları cep telefonuyla kayda alan başka bir kişi bölgeden uzaklaştırıldı.

ENKAZ ALTINDAKİ İŞÇİLER İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Öte yandan enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.