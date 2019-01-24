Ankara'da ekmek fırını yandı

Ankara Keçiören'de bulunan bir ekmek fırını, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da ekmek fırını yandı24 Ocak 2019, Perşembe
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