Altın fiyatları düşüşte! 30 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatı ne kadar? 30.10.2019 11:24

Altın fiyatları son dakika... 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olan piyasalar bugün işlemlere başlayacak. Yatırımcılar 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından altın fiyatlarındaki son durumu araştırmaya başladı. Pazartesi günü öğle saatlerinde gram altın 278,40 liradan kapanmıştı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Ekim canlı altın fiyatları...



