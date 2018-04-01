Almanya'daki teröristler GAY bayrağına sığındı 31 Mart 2018, Cumartesi

Avrupa'nın kucak açtığı teröristler, "barış" maskesine sığınıp Almanya'da gösterilerini sürdürüyor. Son olarak Stuttgart (Königs Strasse) Kral Yolu caddesinde, teröristbaşı ve PKK paçavralarının taşındığı bir gösteri yapıldı. Resmi olarak PKK'ya izin verilmediği için, iznin LGBT gösterisi olarak alındığı görüldü. Açılımı lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüel kelimelerinin baş harflerinden oluşan LGBT'nin, teröristlerin yeni kalkanı olduğu anlaşılıyor.