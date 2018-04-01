Avrupa'nın kucak açtığı teröristler, "barış" maskesine sığınıp Almanya'da gösterilerini sürdürüyor. Son olarak Stuttgart (Königs Strasse) Kral Yolu caddesinde, teröristbaşı ve PKK paçavralarının taşındığı bir gösteri yapıldı. Resmi olarak PKK'ya izin verilmediği için, iznin LGBT gösterisi olarak alındığı görüldü. Açılımı lezbiyen, gay, biseksüel ve transeksüel kelimelerinin baş harflerinden oluşan LGBT'nin, teröristlerin yeni kalkanı olduğu anlaşılıyor.
Almanya'daki teröristler GAY bayrağına sığındı31 Mart 2018, Cumartesi
- Kürt teyze Barzani'nin muhabirini böyle tokatladı
- Vatan Caddesi'nde şaşkına çeviren olay!
- Villa içinde gizli terör tünelleri
- Almanya'daki teröristler GAY bayrağına sığındı
- Almanya'da PKK yandaşları LGBT yürüyüşü adı altında Stuttgart sokaklarında gösteri yaptı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz uyarısı
- Erdoğan tarihi köfteciye gitti
- Ayasofya'da Kur'an-ı Kerim tilaveti
- Irak'ta PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da İstanbul Yeditepe Bienali açılışında konuştu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan "Heyacanlıyım, duygusalım"
- CHP'li eski başkana 'Terör örgütüne yardım' suçundan 10 yıl hapis cezası!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.