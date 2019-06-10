Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medyadan yaptığı ilginç paylaşımlarla çok konuşulmaya devam ediyor. Tilki, bu sefer de rap söylerken yaptığı dans ile sosyal medyanın diline düştü. Ünlü şarkıcıya, takipçileri olumsuz yorumlarda bulundu. Aleyna Tilki'nin rap şovunu gören sosyal medya kullanıcıları, "Nasıl saçma bir dans bu?" şeklinde tepki verdi.
Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu? (Video)10.06.2019 11:43
- Arnavutköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: 2 yaralı
- Türkiye (Milli Takım maçı) İzlanda maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? (Video)
- Aleyna Tilki'den rap şov! Sosyal medyanın diline düştü: Nasıl saçma bir dans bu? (Video)
- Türkiye'den İzlanda'ya nota
- Adana'da tacizciyi linçten polis kurtardı
- E-5'te ortalık karıştı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu, sivil polis silah çekti
- Pençe Harekâtı kapsamında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu
- Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?
- Altın fiyatları son durum: 10 Haziran 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? Canlı rakamlar
- TEM'de düğün konvoyu terörü! Dakikalarca drift yaptılar
- Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 10 Haziran güncel döviz kurları
- Trafikteki lüks araçların tehlikeli drift şovu kamerada (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.