Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında, nereli? Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün boyu ne kadar? 30.03.2019 15:28

Akın Akınözü'nün hayat hikayesi merak ediliyor. Hercai dizisinde Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü, seyirciler tarafından tam not aldı. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri kimdir? İşte yakışıklı oyuncu Akın Akınözü hakkında merak edilenler...

Akın Akınözü kimdir? Hercai dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan Akın Akınözü sergilediği rol ile izleyicilerin beğenisini topladı. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyüyen Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü'nün hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Akın Akınözü kimdir, kaç yaşında ve nereli? Akın Akınözü'nün boyu ne kadar? İşte Hercai'nin Miran Aslanbey'in Akın Akınözü'nün hayat hikayesi...

AKIN AKINÖZÜ KİMDİR?

Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1.80 m. boyunda olan 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Azrail isimli sinema filmi ile adım atmıştır. Daha sonra 2015-16 sezonunda yayınlanan Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde oynamıştır. 2019 yılında yayınlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde "Yunus Çağlayan" karakterine hayat vermiştir. Ardından sırasıyla Aslan Ailem ve Payitaht Abdülhamid dizilerinde oynayan Akın Akınözü, son olarak ATV'nin ilgilye takip edilen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat vermektedir.

MİRAN ASLANBEY KARAKTERİ KİMDİR?

Aslanbey ailesinin soyunu devam ettirecek tek kişidir Miran Aslanbey. Babaannesi Azize Aslanbey tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adamdır.