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AK Parti'li Muhyettin Aksak'a veda! Başbakan Erdoğan da cenaze namazına katıldı

11 Ocak 2019, Cuma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Milletvekili Aksak’ın cenaze törenine katıldı. Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulundu.


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