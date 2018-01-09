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AK Parti'den MHP'ye ittifak yanıtı

08 Ocak 2018, Pazartesi
Ak Partili Bülent Turan, MHP Lideri Bahçeli'nin açıklamasını takdirle karşıladıklarını belirtti.
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