AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Genel Merkezi'nde basın açıklaması yaptı.
Ünal, CHP tarafından son dönemde gelen hakaretvari söylemlere tepki göstererek Kılıçdaroğlu'na seslendi. Ünal, "CHP istediği kadar bizi sabote etmeye, provoke etmeye, bizi tahrik etmeye çalışırsa çalışsın, Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum; bugün kullandığın o çukur dilinle, söyleminle ve üslubunla, Cumhurbaşkanımızın ailesine uzattığın o çirkin dil ve söylemi sana iade ediyoruz. Biz tahrik olmadan gündemimizi ve Türkiye'ye dair hayallerimizi muhafaza ederek yolumuza devam edeceğiz ama sen siyasi bir aparat olarak siyasi tarihimizin çöplüğündeki yerini alacaksın. Kin ve nefret diline ortak olmayacağız." ifadelerini kullandı..
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