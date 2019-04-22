Ahmet Kural'dan mahkeme çıkışı ilk açıklama: Hapis cezası yok

Oyuncu Ahmet Kural 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan oyuncu Ahmet Kural, "Şiddette kesinlikle bulunmadım. İki sevgili arasında yaşanan bir olay buraya kadar geldi. Eline almış bir belge. Sokak tabiriyle eline almış bir belge sallıyor. Mahkemede de söyledim. Hodri meydan... Test yaptıralım. Taleplerimiz reddedildi. O video ortaya çıktıktan sonra her şey ortaya çıktı. Bunun bir üst mahkemesi var, ceza falan yok. Hapis cezası yok. Bu iş daha bitmedi, bir üst mahkemesi var. Bu bir intikam davası ve intikam dönüşüdür. Bunu ilk kez söylüyorum: Sıla hanım hem fiziksel hem de psikolojik şiddeti sever.'' dedi.
Ahmet Kural'dan mahkeme çıkışı ilk açıklama: Hapis cezası yok22.04.2019 11:12
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