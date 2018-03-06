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Afrin'deki teröristler havadan böyle vuruldu

06 Mart 2018, Salı

TSK'nın büyük bir başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda 46. gün geride kalırken, dün gece Afrin kırsalında Mehmetçiğe baskın için sızmaya çalışan teröristlerin vurulma anı görüntülendi.

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