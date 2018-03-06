Afrin'deki teröristler havadan böyle vuruldu

TSK'nın büyük bir başarıyla devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nda 46. gün geride kalırken, dün gece Afrin kırsalında Mehmetçiğe baskın için sızmaya çalışan teröristlerin vurulma anı görüntülendi.
Afrin'deki teröristler havadan böyle vuruldu06 Mart 2018, Salı
- Bakan Albayrak onların isimlerini tek tek saydı
- Bakan Albayrak: Yok olmaya mahkum olacaklar
- 9 şehit verilen Keltepe'deki telsiz konuşmasını anlattı
- Savunma sanayiinde dev hamle! Robot askerler geliyor
- Babasının düştüğü yeri görmeye gitti, aynı kaleden düştü
- Cinderes beldesini havadan görüntüledi!
- Erdoğan: "Çok yakında orası da temizlenecek!"
- Erdoğan'dan BM'ye sert tepki
- Salih Müslüm'e rahat yok
- Bafelyun Dağı YPG'den böyle temizlendi
- Afrin'deki Özel Harekatçı babasını gören çocuklar ekranı öptü!
- Pegasus uçağında büyük panik
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.