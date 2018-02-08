Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!

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Helal olsun aslanlarımıza Allah Milletimizi daima zaferlerle donatsın Afrindeki teröristler imha edilir İnşallah.
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