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Afrin'de intihar saldırısı girişimi tank atışıyla engellendi!

07 Şubat 2018, Çarşamba
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan askerlerimiz teröristlerin ÖSO'nun bulunduğu bölgeye yönelik bombalı araçla düzenlemeyi planladığı intihar saldırısını tank atışıyla engelledi.
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Naim Naim

Helal olsun aslanlarımıza Allah Milletimizi daima zaferlerle donatsın Afrindeki teröristler imha edilir İnşallah.

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cevapla 07.02.2018 11:29
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