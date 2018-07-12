Adnan Oktar ve suç örgütüne operasyon

Kamuoyunda Adnan Hoca olarak da tanınan Adnan Oktar'a ve çevresinde bulunan 235 örgüt üyesi hakkında sabah saatlerinde çeşitli suçlamalar nedeniyle operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon neticesinde Oktar ve diğer örgüt elemanlarının evlerinde çok sayıda silah ve çelik yelek de ele geçirildi.
Adnan Oktar ve suç örgütüne operasyon11 Temmuz 2018, Çarşamba
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