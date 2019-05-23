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Adana'da uyuşturucu operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

23.05.2019 10:01

Adana'da Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi polisin yaptığı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Emniyetin operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Necla A. (43) ve Muhammet G'nin (34) birlikte kaldıkları Yurt Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, sigara kutusuna gizlenmiş 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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